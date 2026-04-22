BASSANOCRONACA
22 Aprile 2026 - 15.38

Villetta a fuoco, intervento dei pompieri (FOTO)

REDAZIONE
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Terminato intorno alle 14 l’intervento dei Vigili del fuoco per l’incendio divampato questa mattina in una villetta in Strada del Brolo, a Bassano del Grappa . Nessuna persona è rimasta coinvolta.
Le fiamme, partite dalla veranda per cause in corso di accertamento, si sono propagate rapidamente alla tettoia in legno e all’interno dell’appartamento.
Le squadre dei Vigili del fuoco, intervenute dal distaccamento di Bassano del Grappa con autopompa e autobotte, supportate da una squadra giunta da Cittadella, hanno spento l’incendio ed evitato la propagazione alle abitazioni vicine. L’abitazione è stata dichiarata inagibile. Sul posto la Polizia di Stato.

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