Villetta a fuoco, intervento dei pompieri (FOTO)

Terminato intorno alle 14 l’intervento dei Vigili del fuoco per l’incendio divampato questa mattina in una villetta in Strada del Brolo, a Bassano del Grappa . Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Le fiamme, partite dalla veranda per cause in corso di accertamento, si sono propagate rapidamente alla tettoia in legno e all’interno dell’appartamento.

Le squadre dei Vigili del fuoco, intervenute dal distaccamento di Bassano del Grappa con autopompa e autobotte, supportate da una squadra giunta da Cittadella, hanno spento l’incendio ed evitato la propagazione alle abitazioni vicine. L’abitazione è stata dichiarata inagibile. Sul posto la Polizia di Stato.