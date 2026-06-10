Maltempo, confermato lo stato di attenzione per criticità idrogeologica per temporali

VICENZA, 10 GIUGNO – Il Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto ha confermato, per l’area che riguarda anche Vicenza, lo stato di attenzione (giallo) per criticità idrogeologica per temporali, oggi mercoledì 10 giugno fino alla mezzanotte. Tra il pomeriggio e la sera è previsto tempo instabile con probabili rovesci e temporali sparsi o a tratti diffusi specie tra Prealpi e pianura con possibili fenomeni intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, grandinate). Giovedì il tempo sarà in prevalenza stabile salvo modesta variabilità pomeridiana specie sui rilievi. Per eventuali segnalazioni chiamare la centrale operativa del comando di polizia locale allo 0444545311.