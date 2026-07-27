Incidente sul Sengio Alto: alpinista vola per 10 metri



Valli del Pasubio, 27 luglio 2026 – Questa mattina verso le 10 il Soccorso alpino di Schio è stato allertato per un incidente alpinistico accaduto sul Sengio Alto. Mentre da primo stava scalando lo Spigolo Faccio, un 32enne di Cologna Veneta (VR) era infatti volato per una decina di metri sbattendo sulla roccia. Cosciente, ma con diverse contusioni e tagli su gamba e braccio, l’infortunato era stato calato alla base della parete dalla compagna di cordata, che gli faceva sicurezza e gli aveva poi medicato le ferite. Una squadra di 5 tecnici, dopo essersi avvicinata con la jeep sotto il Baffelan, ha imboccato a piedi il sentiero, camminando una decina di minuti fino all’attacco della via. I soccorritori hanno provveduto a medicare nuovamente le ferite, hanno caricato in barella lo scalatore, per poi trasportarlo a spalla alla strada, dove nel frattempo era arrivata l’ambulanza, che lo ha accompagnato all’ospedale di Valdagno.