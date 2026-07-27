ALTO VICENTINOCRONACA
27 Luglio 2026 - 15.28

Incidente sul Sengio Alto: alpinista vola per 10 metri

Nicoletta Ugolini
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI


Valli del Pasubio, 27 luglio 2026 – Questa mattina verso le 10 il Soccorso alpino di Schio è stato allertato per un incidente alpinistico accaduto sul Sengio Alto. Mentre da primo stava scalando lo Spigolo Faccio, un 32enne di Cologna Veneta (VR) era infatti volato per una decina di metri sbattendo sulla roccia. Cosciente, ma con diverse contusioni e tagli su gamba e braccio, l’infortunato era stato calato alla base della parete dalla compagna di cordata, che gli faceva sicurezza e gli aveva poi medicato le ferite. Una squadra di 5 tecnici, dopo essersi avvicinata con la jeep sotto il Baffelan, ha imboccato a piedi il sentiero, camminando una decina di minuti fino all’attacco della via. I soccorritori hanno provveduto a medicare nuovamente le ferite, hanno caricato in barella lo scalatore, per poi trasportarlo a spalla alla strada, dove nel frattempo era arrivata l’ambulanza, che lo ha accompagnato all’ospedale di Valdagno. 

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Incidente sul Sengio Alto: alpinista vola per 10 metri | TViWeb Incidente sul Sengio Alto: alpinista vola per 10 metri | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy