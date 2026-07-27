Escursionisti olandesi bloccati su una cengia: recuperati nella notte con l’elicottero

(immagine d’archivio)

Intervento del Soccorso Alpino nella serata di domenica 26 luglio sul Monte Grolla, nel territorio di Bosco Chiesanuova, per soccorrere una coppia di escursionisti olandesi rimasta bloccata dopo aver imboccato un sentiero chiuso.

L’allarme è scattato intorno alle 20.30, quando la Centrale operativa del 118 ha attivato il Soccorso Alpino di Verona su segnalazione del gestore del bed & breakfast dove i due turisti erano ospitati. La coppia stava rientrando da un’escursione a Cima Trappola quando, sbagliando percorso, ha seguito la traccia di un sentiero interdetto, finendo su una cengia erbosa compresa tra due pareti verticali sul versante che guarda verso Giazza.

Individuate le coordinate approssimative, una squadra del Soccorso Alpino si è avvicinata il più possibile, calandosi in un canale laterale per valutare la situazione e le modalità di recupero. Considerata la complessità dell’intervento e l’elevato rischio di un recupero via terra nelle ore notturne, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero di Trento.

Il tecnico di elisoccorso, sbarcato nelle vicinanze, ha raggiunto i due escursionisti, che sono stati poi recuperati con il verricello e issati a bordo dell’elicottero. La coppia è stata successivamente trasportata in un prato a sud, dove è stata affidata ai soccorritori del Soccorso Alpino, che li hanno infine riaccompagnati alla loro automobile, parcheggiata nei pressi di Malga San Giorgio.

Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno all’1.30 della notte, con il rientro delle squadre.