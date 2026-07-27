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27 Luglio 2026 - 11.04

A ISOLA VICENTINA SCUOLE PIÙ MODERNE E SOSTENIBILI: IMPORTANTI INTERVENTI DURANTE L’ESTATE

Elisa Santucci
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Lavori in corso nelle scuole di Isola Vicentina per consegnare agli studenti edifici più moderni, sicuri ed efficienti già alla ripresa delle lezioni. Alla scuola primaria Rosa Agazzi sono in fase di realizzazione un importante intervento di efficientamento energetico e il nuovo refettorio, ormai quasi completato. Come assicura il sindaco Francesco Gonzo, tutti gli interventi vengono eseguiti durante le vacanze estive per non interferire con l’attività scolastica. I cantieri interessano anche il plesso di Castelnovo, dove sono previsti nuovi servizi e la posa del parquet, grazie a un significativo investimento sostenuto anche con contributi regionali. Sommando questi lavori a quelli sugli asili nido finanziati con fondi PNRR, Isola Vicentina supera i 5 milioni di euro di investimenti nell’edilizia scolastica, a conferma dell’intenso lavoro portato avanti dalla struttura comunale e dall’amministrazione. L’assessore Sara Bortoli illustra inoltre gli interventi nella palestra della scuola Agazzi, che comprendono il rinnovo degli infissi e dell’impianto di illuminazione.


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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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