Gratta e Vinci da 20 euro regala 5 milioni: festa in un bar del Veneziano

Una giocata da appena 20 euro si è trasformata in una vincita da sogno. È successo al Bar Luna di Peseggia, frazione di Scorzè, dove un uomo di circa 55 anni ha centrato il premio massimo del Gratta e Vinci “Miliardario Maxi”, portandosi a casa ben 5 milioni di euro.

L’incredibile colpo di fortuna è stato messo a segno nel tardo pomeriggio di mercoledì, intorno alle 18. Dopo essersi fermato nel locale per una consumazione, il cliente ha acquistato un biglietto del valore di 20 euro. Pochi istanti dopo, grattando la superficie, ha scoperto di aver vinto il premio più alto previsto dal gioco.

La notizia ha scatenato un’esplosione di entusiasmo all’interno del bar. Tra brindisi, applausi e grida di gioia, il fortunato vincitore ha deciso di condividere immediatamente la propria felicità offrendo da bere a tutti i presenti.

«È un cliente che viene ogni tanto – racconta il titolare del Bar Luna, situato al civico 99 di via Moglianese Peseggia, accanto alla piazza del paese –. È originario di qui, anche se ora vive altrove. Continua però a tornare spesso ed è un cliente abituale. Quando ha visto la vincita è saltato in aria dalla gioia. Era emozionatissimo, agitato, quasi incredulo. Poi si è ripreso e la prima cosa che ha fatto è stata offrire da bere a tutti quelli che erano nel locale».

Per il gestore del bar si tratta di una soddisfazione speciale. «Sono felicissimo che sia successo qui e che sia capitato proprio a lui. Certo, avrei preferito essere io il vincitore», scherza.

La vincita assume contorni ancora più straordinari considerando che, secondo le probabilità ufficiali del gioco, centrare il premio massimo del “Miliardario Maxi” equivale a un evento rarissimo: una possibilità su 9,36 milioni.

Il giorno successivo, al Bar Luna non si parlava d’altro. Tra i clienti abituali il “colpaccio” era l’argomento dominante, mentre il vincitore non era ancora tornato nel locale. Ora si attende l’arrivo della tradizionale locandina di Lotterie Nazionali, che verrà esposta per ricordare la vincita milionaria.

Il titolare conclude con un sorriso: «Spero di non aver perso un cliente e che continui a venire qui. Sono davvero contento e chissà, magari la fortuna passerà ancora dal nostro bar».