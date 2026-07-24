Francia in fiamme, evacuata l’intera penisola di Cap Ferret: 40mila persone in fuga, emergenza anche in Spagna (VIDEO)

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La Francia continua a fare i conti con una violenta emergenza incendi. Le autorità hanno disposto l’evacuazione dell’intera penisola di Cap Ferret, sulla costa sud-occidentale del Paese, mentre migliaia di persone hanno lasciato l’area sia via terra che via mare. Secondo quanto riportato dalla BBC, complessivamente circa 40mila persone sono state o sono in corso di evacuazione nella regione della Gironda, dove le fiamme continuano a propagarsi senza sosta.

L’incendio principale è divampato martedì nella zona di Saumos, a ovest di Bordeaux, e ha già distrutto 8.700 ettari di vegetazione. Il rogo ha inoltre devastato decine di abitazioni: il ministro dell’Interno francese Laurent Nuñez ha riferito che 80 case sono state coinvolte dalle fiamme, delle quali circa 50 completamente distrutte.

La situazione più critica riguarda proprio la penisola di Cap Ferret, affacciata sull’Oceano Atlantico e sul bacino di Arcachon. Nelle prime ore di venerdì la prefetta della Gironda Sophie Brocas ha ordinato la fase finale dell’evacuazione, invitando la popolazione a lasciare la zona percorrendo l’unica via di uscita, la strada D106 in direzione di Bordeaux, oppure utilizzando le imbarcazioni messe a disposizione da quattro moli tra le 7 e le 10 del mattino.

Migliaia di persone hanno scelto la fuga via mare. Solo nel porto di Arcachon sono già arrivati circa 2.000 sfollati, mentre il sindaco di Arès ha confermato anche l’evacuazione della propria cittadina. La penisola conta meno di 8.000 residenti durante l’anno, ma nel pieno della stagione turistica la popolazione può aumentare fino a dieci volte.

Un secondo vasto incendio è scoppiato giovedì pomeriggio nella zona di Biscarrosse, nel dipartimento delle Landes. Qui sono state evacuate oltre 23.000 persone, tra cui circa 18.000 residenti e turisti a Biscarrosse e altre 5.000 persone a Parentis-en-Born, con lo sgombero di abitazioni, campeggi, una casa di riposo e un campo estivo.

La notte appena trascorsa non ha registrato nuove vittime, ma martedì due vigili del fuoco avevano perso la vita mentre combattevano un incendio nei pressi dell’aeroporto di Bordeaux.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha definito la situazione “molto tesa”, soprattutto nella Gironda, annunciando di aver richiesto il supporto dell’Unione Europea. Nei prossimi giorni sono attesi mezzi aerei provenienti da Croazia, Portogallo, Repubblica Ceca e Slovacchia per rafforzare le operazioni di spegnimento.

L’emergenza interessa anche la Spagna, dove il governo ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale per i numerosi incendi boschivi che stanno interessando diverse aree a ovest di Madrid, tra Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias e Burgohondo, nella provincia di Ávila.

Il primo ministro Pedro Sánchez ha parlato di una situazione “drammatica”, spiegando che gli incendi stanno devastando migliaia di ettari e coinvolgendo numerose comunità. Oltre 10.000 persone sono già state evacuate e, secondo gli ultimi aggiornamenti dei servizi di emergenza, due dei principali fronti risultano ancora fuori controllo, anche se la loro avanzata nelle ultime ore sarebbe rallentata.

Le autorità francesi e spagnole invitano la popolazione a non raggiungere le aree interessate dagli incendi e a seguire scrupolosamente le indicazioni della Protezione civile e dei servizi di emergenza. Secondo la BBC, le prossime ore saranno decisive per contenere i roghi che stanno mettendo a dura prova il sud-ovest della Francia e parte della Spagna.