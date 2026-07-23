Piscine più sicure, sì della Camera alla norma su griglie e bocchettoni

La Camera ha approvato con 244 voti favorevoli un emendamento bipartisan al decreto Sport che introduce nuove regole di sicurezza per le piscine, dopo un’ora di sospensione dei lavori d’aula sull’esame degli emendamenti.

La norma riguarda le piscine pubbliche e private aperte al pubblico, comprese quelle ad uso collettivo: i sistemi di ricircolo e depurazione dell’acqua, in particolare le prese di aspirazione come griglie di fondo e bocchettoni, dovranno garantire l’assenza di fenomeni vorticosi in grado di risucchiare parti del corpo dei bagnanti. In caso di violazione, è prevista la chiusura immediata dell’impianto fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, fermi restando gli altri obblighi già previsti dalla normativa vigente.

Per sostenere l’adeguamento delle piscine pubbliche, l’emendamento istituisce un fondo da 4.725.000 euro per il 2026, gestito dalla presidenza del Consiglio dei ministri. La copertura finanziaria arriva da una riduzione del fondo speciale di conto capitale del ministero dell’Economia previsto nel bilancio triennale 2026-2028.