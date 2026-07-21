Minacce all’eurodeputata Alessandra Moretti, recapitata una lettera con una foto di un uomo armato: denunciato il caso

Nuove minacce nei confronti dell’eurodeputata del Partito Democratico Alessandra Moretti. L’esponente vicentina ha ricevuto una lettera contenente frasi intimidatorie accompagnate dalla fotografia di un uomo armato di pistola. La missiva, secondo quanto emerso, è firmata con la dicitura «Potere al Popolo». Sull’episodio è stata presentata denuncia alla Procura di Vicenza, che ha avviato gli accertamenti per risalire all’autore.

Moretti ha spiegato di aver denunciato immediatamente l’accaduto e di non avere alcuna intenzione di lasciarsi intimidire.

«Ho subito denunciato l’accaduto alla Procura di Vicenza – afferma l’eurodeputata –. Non sono una che si spaventa, né che si è mai fatta intimorire dalle numerose minacce violente ricevute».

L’esponente dem ribadisce che continuerà a portare avanti la propria attività politica: «Anche questa volta continuerò nel mio lavoro, con serietà e impegno, portando avanti le battaglie che mi caratterizzano. Ho sporto denuncia perché penso che gli autori di simili gesti vadano puniti come prevede la legge».

Moretti richiama inoltre l’attenzione sul fenomeno delle intimidazioni rivolte alle donne impegnate nella vita pubblica. «Le donne che si espongono in politica, come nel giornalismo o in altri ambiti, sono spesso oggetto di manifestazioni di odio irripetibili che non vanno mai derubricate o minimizzate come semplici goliardate. Chi minaccia, chi usa violenza e prepotenza va punito».

Secondo quanto emerso, nella lettera sarebbero presenti riferimenti all’attività politica dell’eurodeputata su temi come la ricerca scientifica, le campagne vaccinali, il ruolo dell’Organizzazione mondiale della sanità, la gestione dei flussi migratori e i diritti.

Gli investigatori stanno ora analizzando la missiva per identificarne il mittente e chiarire l’origine delle minacce.