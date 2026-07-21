Barchino affonda nella laguna di Venezia, due diportisti salvati dalla Guardia di Finanza

Paura nel primo pomeriggio di domenica 20 luglio nelle acque lagunari antistanti il Lido di Venezia, dove un barchino è improvvisamente affondato durante la navigazione. Due uomini, di 21 e 35 anni, sono finiti in acqua ma sono stati tratti in salvo grazie al tempestivo intervento della Guardia di Finanza.

L’incidente è avvenuto a breve distanza dall’approdo di Santa Maria Elisabetta. Secondo quanto riferito dalla Guardia di Finanza, il mezzo nautico avrebbe subito un improvviso cedimento strutturale dello scafo, affondando nel giro di pochi istanti.

I due occupanti hanno immediatamente lanciato l’allarme, raccolto da un natante di passaggio. Sul posto è intervenuta rapidamente una motovedetta del Reparto Operativo Aeronavale (Roan) di Venezia, impegnata nel dispositivo di sicurezza predisposto a tutela dello yacht dell’ambasciatore statunitense Fertitta. Compresa la gravità della situazione, l’equipaggio ha raggiunto in pochi minuti il punto del naufragio.

I finanzieri hanno recuperato entrambi gli uomini in sicurezza. Fortunatamente nessuno dei due ha riportato conseguenze fisiche, fatta eccezione per il forte spavento.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’imbarcazione.

La rapidità dell’intervento ha consentito di evitare conseguenze ben più gravi, garantendo un soccorso immediato ai due diportisti e scongiurando che l’incidente si trasformasse in una tragedia.