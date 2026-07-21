CRONACAVENETO
21 Luglio 2026 - 16.12

Veneto – Incendio in un appartamento, evacuata palazzina: quattro persone in ospedale

P.U.
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Momenti di apprensione questa mattina a Mestre, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento al secondo piano di una palazzina di tre livelli composta da sei alloggi. L’allarme è scattato intorno alle 10.20 in via Camuffo e ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno evacuato l’intero edificio in via precauzionale.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Mestre, supportate da un’autobotte e da un’autoscala. L’intervento ha consentito di circoscrivere rapidamente le fiamme, impedendo che il rogo si propagasse agli appartamenti vicini.

Secondo i primi accertamenti, l’origine dell’incendio sarebbe riconducibile a una pentola dimenticata sul fuoco. Le fiamme hanno però devastato completamente l’interno dell’abitazione, causando danni ingenti.

La proprietaria dell’appartamento ha riportato lievi ustioni ed è stata soccorsa dal personale del Suem 118. In ospedale, a scopo precauzionale per una possibile esposizione ai fumi, sono stati trasferiti anche il marito della donna e due giovani residenti nell’appartamento sovrastante.

Al termine delle verifiche tecniche, l’alloggio interessato dall’incendio è stato dichiarato inagibile. Inagibile anche l’appartamento al piano superiore, dove sono emerse criticità di natura strutturale conseguenti al rogo.

Le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza si sono concluse intorno alle 13.30. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti di competenza.

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