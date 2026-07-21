CRONACAVENETO
21 Luglio 2026 - 9.38

Chiedono a un giovane straniero di liberare il passo carraio, lui aggredisce una coppia: donna in ospedale, è caccia al responsabile

Giuseppe Balsamo
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Doveva essere un normale rientro a casa, ma si è trasformato in una violenta aggressione. A Mestre una coppia di coniugi sulla sessantina è stata presa a pugni da un giovane dopo avergli chiesto di spostarsi dal cancello della propria abitazione, impedendo l’accesso con l’auto. La donna è caduta a terra priva di sensi ed è stata ricoverata in ospedale con un trauma cranico, mentre i carabinieri sono al lavoro per rintracciare il responsabile.

Secondo quanto ricostruito da Il Gazzettino, l’episodio è avvenuto nel pomeriggio in una strada nei pressi di un distributore di carburante. I due coniugi stavano rientrando a casa quando hanno trovato un giovane fermo davanti al cancello d’ingresso, impedendo il passaggio dell’auto.

Il marito è sceso dal veicolo per chiedergli di spostarsi, ma la situazione è degenerata in pochi istanti. Dopo un acceso scambio di parole, il giovane avrebbe iniziato a insultarlo per poi colpirlo con un violento pugno alle spalle, all’altezza del collo.

La moglie è intervenuta nel tentativo di separare i due, ma anche lei sarebbe stata presa di mira. Un secondo pugno l’ha fatta cadere a terra, dove è rimasta priva di conoscenza. All’arrivo dei soccorritori presentava una ferita alla testa e, una volta ripresa conoscenza, non ricordava neppure quanto accaduto.

Il marito ha immediatamente allertato il 112 e, nel frattempo, si è messo alla ricerca dell’aggressore, senza però riuscire a raggiungerlo. Ad assistere la donna in attesa dell’arrivo dell’ambulanza è stato anche un motociclista di passaggio, che si è fermato per prestare aiuto.

La sessantenne è stata trasportata in ospedale, dove è ricoverata con i sintomi di un trauma cranico. Il marito, invece, ha riportato conseguenze meno gravi.

Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona nella speranza di identificare il giovane, descritto come uno straniero che avrebbe agito a volto scoperto prima di allontanarsi a piedi.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Chiedono a un giovane straniero di liberare il passo carraio, lui aggredisce una coppia: donna in ospedale, è caccia al responsabile | TViWeb Chiedono a un giovane straniero di liberare il passo carraio, lui aggredisce una coppia: donna in ospedale, è caccia al responsabile | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy