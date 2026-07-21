Litorale veneziano: scattano le multe per chi passeggia in costume o a torso nudo, già dieci sanzioni

Passeggiare per le vie del paese in costume da bagno o a torso nudo può costare caro. A Cavallino-Treporti sono infatti scattate le prime sanzioni previste dal regolamento di polizia urbana, che vieta questo tipo di abbigliamento al di fuori delle aree balneari.

Dopo l’annuncio dei giorni scorsi della sindaca Roberta Nesto, la Polizia locale ha avviato i controlli sul territorio e ha già elevato una decina di verbali da 50 euro. Le verifiche proseguiranno per tutta la stagione estiva con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme sul decoro urbano.

Prima dell’avvio della campagna di controlli, l’amministrazione comunale aveva coinvolto operatori turistici, attività economiche e associazioni di categoria, invitandoli a informare i visitatori e ad esporre il materiale predisposto dal Comune. L’iniziativa punta a sensibilizzare residenti e turisti sull’importanza di mantenere un comportamento rispettoso degli spazi pubblici anche lontano dalla spiaggia.

Secondo i dati diffusi dal Comune, al 15 luglio erano stati effettuati complessivamente 3.814 accertamenti tra violazioni amministrative, infrazioni al Codice della strada e mancato rispetto delle norme sull’abbigliamento. Di questi, 1.259 hanno riguardato cittadini stranieri e 96 residenti.

La sindaca Roberta Nesto ha inoltre respinto l’idea che i turisti stranieri sfuggano al pagamento delle sanzioni, sottolineando come i dati dimostrino il contrario. «Le regole valgono per tutti e vengono applicate senza alcuna distinzione tra residenti, turisti italiani o stranieri», ha dichiarato.