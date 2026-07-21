Dieci lavoratori in nero e gravi irregolarità nei cantieri: sospese due attività nel Vicentino, quasi 49 mila euro di sanzioni

Dieci lavoratori impiegati completamente in nero, due attività sospese e numerose violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. È il bilancio dei controlli effettuati nei giorni scorsi dall’Ispettorato territoriale del lavoro di Vicenza, che ha intensificato l’attività ispettiva in tutta la provincia concentrando le verifiche serali nei pubblici esercizi e i controlli del sabato nei cantieri edili.

L’intervento più rilevante ha riguardato un ristorante-pizzeria situato a una decina di chilometri dal capoluogo berico. Durante l’ispezione gli ispettori hanno individuato otto lavoratori impiegati senza contratto e privi di copertura assicurativa. Considerato il superamento della soglia del 10% di lavoratori irregolari prevista dalla normativa, è stato disposto il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Un secondo controllo, effettuato nella giornata di sabato in un cantiere edile di Schio, ha portato alla scoperta di due lavoratori in nero. Anche in questo caso gli ispettori hanno disposto la sospensione dell’attività.

Nel cantiere sono state inoltre accertate diverse violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare è stata contestata un’irregolarità relativa ai ponteggi, per la quale è stata emessa una specifica prescrizione.

Complessivamente, a seguito delle verifiche, saranno irrogate sanzioni per quasi 49 mila euro. I controlli rientrano nell’attività di contrasto al lavoro sommerso e di tutela della sicurezza dei lavoratori promossa dall’Ispettorato territoriale del lavoro di Vicenza.