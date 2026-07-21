Bambina di 7 anni risucchiata dalla pompa di una piscina: salva per miracolo, i genitori presentano un esposto

Attimi di paura in una piscina del Trevigiano, dove una bambina di 7 anni è rimasta incastrata con una gamba nel bocchettone della pompa di ricircolo mentre partecipava a una gita organizzata da un centro ricreativo. L’episodio, avvenuto lo scorso 9 luglio, si è concluso senza gravi conseguenze, ma i genitori hanno deciso di renderlo pubblico dopo i recenti casi di cronaca legati agli annegamenti in piscina.

Secondo quanto ricostruito, la piccola si sarebbe avvicinata alle bollicine create dall’impianto di ricircolo quando la gamba destra è stata risucchiata dalla pompa. La bambina ha iniziato a gridare e gli operatori del centro sono intervenuti riuscendo a liberarla.

Trasportata al pronto soccorso, le è stato riscontrato un ematoma di circa 10 centimetri sulla gamba. Oltre al forte spavento, non ha riportato altre conseguenze.

La famiglia ha presentato un esposto ai Carabinieri, precisando di non aver sporto denuncia ma di voler segnalare l’accaduto affinché episodi simili non si ripetano. «Se invece della gamba fosse stato un braccio? E se avesse avuto i capelli sciolti invece della cuffia? Sarebbe stata una tragedia», hanno dichiarato i genitori, spiegando di voler sensibilizzare sia le famiglie sia i gestori delle piscine sull’importanza dei controlli di sicurezza.

I familiari sostengono inoltre che la griglia di protezione della pompa fosse assente e che sia stato necessario spegnere l’impianto per liberare la bambina. Una ricostruzione contestata dai gestori della struttura, secondo i quali la piscina, di tipo fuori terra, era regolarmente dotata dei dispositivi di sicurezza e la bambina sarebbe stata estratta immediatamente senza interrompere il funzionamento della pompa.

I responsabili dell’impianto respingono ogni addebito, definiscono l’episodio di lieve entità e annunciano possibili iniziative legali nei confronti di chi dovesse mettere in dubbio la sicurezza della struttura.

La vicenda potrebbe ora essere oggetto di ulteriori approfondimenti, mentre l’esposto consentirà di verificare le condizioni dell’impianto e le modalità con cui si è verificato l’incidente.