Corpo senza vita recuperato nel canale Adigetto

Macabro ritrovamento nella mattinata di oggi a Villanova del Ghebbo, in provincia di Rovigo, dove è stato recuperato il corpo senza vita di una persona dalle acque del canale Adigetto.

L’allarme è scattato poco prima delle 10, quando il personale del Consorzio di Bonifica, impegnato nelle operazioni di pulizia del corso d’acqua, ha individuato il cadavere e ha richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco del Comando di Rovigo, che hanno provveduto al recupero del corpo, successivamente affidato all’autorità giudiziaria per gli accertamenti di competenza.

Presenti anche gli operatori del Suem 118, che hanno potuto soltanto constatare il decesso, e i Carabinieri, ai quali sono affidate le indagini per identificare la vittima e ricostruire le circostanze del ritrovamento.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’identità della persona né sulle cause della morte. Le verifiche da parte degli investigatori sono in corso.