Gambellara, vola da cinque metri mentre sistema uno striscione al campo sportivo: grave un 60enne

Grave infortunio nella mattinata di oggi, martedì 21 luglio, al campo sportivo di Gambellara, dove un uomo di circa 60 anni è precipitato da un’altezza di circa cinque metri, riportando gravi ferite.

L’allarme è scattato intorno alle 11.10, quando sul posto è intervenuto il Suem 118. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, che sarebbe un volontario, si era arrampicato su una recinzione per sistemare alcuni striscioni pubblicitari spostati dal forte vento dei giorni scorsi. Durante l’intervento avrebbe perso l’equilibrio, cadendo pesantemente al suolo.

I sanitari hanno prestato le prime cure sul posto prima di trasferire il ferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo di Vicenza. Le sue condizioni sono serie, ma, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Montebello Vicentino, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto.