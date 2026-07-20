Veneto nel maxi blitz contro le baby gang: 539 arresti e quasi mille profili social violenti scoperti

Maxi operazione della Polizia di Stato contro la criminalità giovanile in 44 province italiane, tra cui anche quelle venete di Padova, Rovigo, Treviso e Verona. Il bilancio dell’attività coordinata dal Servizio Centrale Operativo è imponente: 539 persone arrestate, di cui 47 minorenni, 954 denunciate, 703 chilogrammi di sostanze stupefacenti sequestrati e 973 profili social individuati perché inneggiavano all’odio, alla violenza, anche contro le forze dell’ordine, e all’uso di armi da fuoco e da taglio. Due di questi profili sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per l’eventuale oscuramento.

Nel corso dell’operazione sono state controllate circa 188 mila persone, oltre 19 mila delle quali minorenni, soprattutto nelle aree dello spaccio e della movida. Le verifiche hanno riguardato anche 1.182 immobili, tra cui 24 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, 117 sale giochi, 543 esercizi commerciali e numerosi luoghi di aggregazione come piazze, giardini pubblici, aree vicine alle stazioni ferroviarie e centri commerciali.

Tra i sequestri figurano 41 chilogrammi di cocaina, 660 chilogrammi di cannabinoidi, 2 chilogrammi di ketamina, circa 1.000 pastiglie di ossicodone, oltre a ecstasy, MDMA, shaboo, benzodiazepine e altro materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

Le perquisizioni hanno inoltre portato al sequestro di 307 mila euro in contanti, numerosi oggetti di provenienza furtiva, tra cui collane d’oro e telefoni cellulari, oltre a 49 armi da fuoco, 87 armi bianche, 95 oggetti atti ad offendere, fra cui tre storditori elettrici, una mazza da baseball, un manganello telescopico, un bastone in metallo, bombolette di spray urticante, taglierini e strumenti da scasso.

L’attività si è conclusa anche con 506 sanzioni amministrative, in particolare per consumo di sostanze stupefacenti e somministrazione di bevande alcoliche a minorenni.

Sull’operazione è intervenuto il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, che ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dalle forze dell’ordine.

«Oggi un grande lavoro della Polizia di Stato ha permesso di segnare un punto di eccezionale significato per la difesa della legalità in Italia e nel Veneto, dove sono state interessate le province di Padova, Rovigo, Treviso e Verona. Agli oltre mille donne e uomini in divisa che hanno portato a termine questa maxi operazione va la gratitudine di tutta la gente per bene e mia personale», ha dichiarato.

Stefani ha quindi sottolineato come il blitz rappresenti «un duro colpo al fenomeno crescente delle baby gang, che spesso scrivono brutte pagine di cronaca nera e gettano nella preoccupazione e nella paura la gente in tante città». «Si tratta di persone molto giovani – ha aggiunto – il che è motivo di sconcerto e dispiacere, ma la regola non può che essere una: zero tolleranza e nessuna impunità, perché la giovane età non può in alcun modo giustificare i delitti compiuti».