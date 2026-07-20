Banda di nomadi semina il panico in A4: sperona la Polizia durante un inseguimento a 200 all’ora, due agenti feriti

Un inseguimento ad altissima velocità sull’autostrada A4 si è concluso con una pattuglia della Polizia Stradale distrutta in un fosso e due agenti feriti. Protagonista della fuga una banda di nomadi, ritenuta composta da professionisti del crimine e sospettata di aver messo a segno numerosi furti in abitazioni e negozi tra Veneto e Friuli Venezia Giulia.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di domenica, intorno alle 14.30. Da tempo gli investigatori della Polizia Stradale di San Donà di Piave monitoravano gli spostamenti del gruppo, studiandone il modus operandi. La svolta è arrivata quando una Volkswagen Passat scura, già segnalata nelle banche dati delle forze dell’ordine, è stata intercettata lungo l’A4.

All’alt imposto dagli agenti, il conducente ha invece accelerato, dando il via a una fuga a velocità che hanno sfiorato i 200 chilometri orari. L’inseguimento si è sviluppato tra i caselli di Meolo-Roncade e Noventa-San Donà. Nel tentativo di seminare la pattuglia, i fuggitivi sono usciti dall’autostrada per poi effettuare una rapida inversione di marcia e rientrare immediatamente in carreggiata.

È in questa fase che la situazione è degenerata. Per bloccare la corsa della Passat, la volante della Stradale si è posizionata di traverso. I malviventi, però, non hanno rallentato e hanno puntato direttamente contro il veicolo di servizio. Un agente, appena sceso dall’auto, è riuscito a evitare per un soffio di essere investito, mentre la Volkswagen ha speronato violentemente la pattuglia.

Nonostante l’urto, gli agenti hanno proseguito l’inseguimento. Dopo circa dieci chilometri, la banda avrebbe tentato un’altra manovra estremamente pericolosa, frenando improvvisamente al centro della carreggiata con l’obiettivo di provocare il tamponamento della volante.

Il conducente della Polizia è riuscito a evitare l’impatto diretto, ma la brusca manovra ad alta velocità ha fatto perdere il controllo del mezzo. La vettura della Stradale è uscita di strada, ha carambolato ed è finita nel fossato a lato dell’autostrada, riportando gravissimi danni.

I fuggitivi sono riusciti a dileguarsi in direzione Padova. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, la Volkswagen sarebbe stata successivamente segnalata in uscita nella zona di Desenzano del Garda, tra le province di Brescia e Verona.

I due poliziotti sono stati soccorsi dal personale del Suem 118 e trasportati in ospedale. Fortunatamente le loro condizioni non sono gravi: hanno riportato contusioni e qualche giorno di prognosi.

Le ricerche della Passat e dei componenti della banda di nomadi proseguono in tutto il Nord Italia.