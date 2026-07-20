CRONACAVENETO
20 Luglio 2026 - 9.35

Auto sfonda una recinzione e si schianta contro un’abitazione: tre persone soccorse

Giuseppe Balsamo
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Paura nel pomeriggio di sabato a Ponzano Veneto, dove un’auto è finita contro un’abitazione dopo un’uscita autonoma di strada.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16.30 in via Postumia. Per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del veicolo, che ha abbattuto la recinzione di una proprietà privata terminando la propria corsa contro la casa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Treviso, che hanno prestato i primi soccorsi alle tre persone coinvolte, affidandole successivamente al personale sanitario del Suem 118 per le cure del caso. Al momento non sono state rese note le loro condizioni.

Concluso il soccorso, i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata dall’incidente, mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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