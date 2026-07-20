Mala del Brenta, confiscati beni per 2 milioni di euro: immobili, auto di lusso, gioielli e 15 orologi

Beni per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza a un uomo condannato in via definitiva per riciclaggio di proventi illeciti riconducibili a Felice Maniero, ex capo della Mala del Brenta.

Il provvedimento è stato eseguito dai militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, su delega del Tribunale di Venezia, nell’ambito di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Venezia. All’operazione hanno collaborato anche i finanzieri dei Comandi provinciali di Venezia e Firenze.

L’indagine, condotta negli anni dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, aveva preso avvio dalle dichiarazioni rese dallo stesso Felice Maniero e ha permesso di ricostruire la destinazione dei proventi illeciti derivanti dalle attività della storica organizzazione criminale.

Gli investigatori hanno svolto accertamenti bancari, analisi documentali, indagini tecniche, approfondimenti economico-patrimoniali per verificare la sproporzione tra redditi e patrimonio, rogatorie internazionali disposte dall’autorità giudiziaria, raccolta di testimonianze e numerosi riscontri sul territorio. Le verifiche hanno confermato quanto dichiarato dall’ex boss, consentendo di individuare i capitali illeciti reinvestiti nell’acquisto di immobili, beni mobili di pregio, strumenti finanziari, autovetture di lusso e orologi di valore, tra cui Rolex e Cartier, riconducibili allo stesso Maniero.

L’attività investigativa aveva già portato, in una fase precedente, all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare e al sequestro preventivo di immobili, disponibilità finanziarie, automobili e beni di lusso ritenuti frutto delle operazioni di riciclaggio dei proventi dell’associazione mafiosa.

Dopo la condanna definitiva, il Tribunale di Venezia ha ora disposto la confisca dei beni riconducibili al condannato e ai suoi familiari. Nel dettaglio, il patrimonio acquisito dallo Stato comprende due immobili situati nelle province di Firenze e Lucca, cinque autovetture, gioielli, quadri di valore affidati in amministrazione giudiziaria, disponibilità finanziarie depositate su conti correnti e il contenuto delle cassette di sicurezza di due istituti bancari della provincia di Empoli.

Tra i beni confiscati figurano inoltre 90 mila euro in contanti e 15 orologi di lusso. Il valore complessivo del patrimonio definitivamente sottratto ammonta a circa 2 milioni di euro.