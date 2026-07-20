CRONACAVENETO
20 Luglio 2026 - 17.54

Veneto – Incidente in fase di atterraggio con il parapendio: grave un pilota argentino di 49 anni

Giuseppe Balsamo
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Ancora un incidente con il parapendio sul Monte Baldo, nella zona di Malcesine. Un pilota argentino di 49 anni è rimasto ferito nella tarda mattinata di oggi, lunedì 20 luglio, dopo essere precipitato durante la fase di atterraggio e aver impattato contro una parete rocciosa.

L’incidente è avvenuto intorno alle 12 nella piazzola di Campagnola, area situata a circa due chilometri a nord di Malcesine. Secondo le prime informazioni raccolte, il parapendista avrebbe perso il controllo durante una manovra di atterraggio, finendo contro la roccia.

Immediato l’intervento dei soccorsi: gli operatori del Suem 118 sono arrivati anche con l’elicottero e hanno prestato le prime cure al ferito. Il 49enne è stato quindi trasferito d’urgenza all’ospedale di Borgo Trento, a Verona, con traumi considerati severi. Le sue condizioni sono gravi, ma l’uomo non risulterebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri di Malcesine, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Quello odierno è il sesto incidente con il parapendio registrato dall’inizio dell’anno nella stessa zona. Tre gli episodi che hanno avuto conseguenze mortali: il 13 luglio un pilota tedesco di 61 anni ha perso la vita dopo una caduta; il 23 giugno è morto un 37enne svizzero, mentre il 1° giugno un altro pilota tedesco di 48 anni è deceduto dopo uno schianto al suolo.

Altri due incidenti non mortali si erano verificati nei mesi scorsi: il 28 giugno era rimasto ferito un pilota australiano, mentre il 13 aprile un quarantenne de L’Aquila aveva avuto un problema con la vela, riuscendo però ad attutire l’impatto finendo in acqua e salvandosi.

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