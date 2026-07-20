CRONACAVENETO
20 Luglio 2026 - 15.32

Lite con coltelli nel centro di Monselice, attimi di paura nella notte: indagano i carabinieri

G.B.
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Momenti di forte tensione nella notte tra giovedì e venerdì 17 luglio nel centro di Monselice, dove una violenta lite tra due cittadini nordafricani ha seminato il panico tra i presenti. Secondo le prime ricostruzioni, i due si sarebbero affrontati prima con minacce e poi impugnando armi da taglio, costringendo le persone presenti ad allontanarsi in fretta.

L’episodio è iniziato in piazza San Marco, dove i due uomini hanno iniziato a discutere animatamente all’esterno di un bar. In pochi istanti il confronto verbale è degenerato in uno scontro fisico e sarebbe poi proseguito anche all’interno del noto locale Maleva.

Secondo le testimonianze raccolte, uno dei due avrebbe impugnato un machete, mentre altri parlano di coltelli. Su un punto, però, i racconti coincidono: entrambi avrebbero estratto armi da taglio e iniziato a fronteggiarsi, facendo temere il peggio. Solo per caso la situazione non è degenerata in un episodio con conseguenze ancora più gravi.

Numerose le chiamate giunte al 112, che hanno fatto intervenire sul posto diverse pattuglie dei Carabinieri del Radiomobile di Abano Terme e della Stazione di Monselice. All’arrivo dei militari, però, i protagonisti della lite si erano già dileguati, intuendo l’imminente arrivo delle forze dell’ordine.

Le indagini sono in corso. I due uomini sarebbero già stati identificati e gli investigatori stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell’accaduto e il movente dello scontro. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, anche se l’attenzione degli inquirenti sarebbe rivolta agli ambienti dello spaccio di sostanze stupefacenti presenti sul territorio.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Lite con coltelli nel centro di Monselice, attimi di paura nella notte: indagano i carabinieri | TViWeb Lite con coltelli nel centro di Monselice, attimi di paura nella notte: indagano i carabinieri | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy