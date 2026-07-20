Vicenza, giallo in viale Sant’Agostino: 40enne ferito, aggredito con una spranga

È ancora da chiarire quanto accaduto nella tarda serata di ieri in viale Sant’Agostino, a Vicenza, dove un uomo di circa 40 anni è rimasto ferito in circostanze poco chiare.

L’allarme è scattato intorno alle 22. Nella prima richiesta di soccorso l’uomo avrebbe riferito di essere caduto dal primo piano di un edificio; successivamente avrebbe invece raccontato di essere stato investito. Sul posto è intervenuto il Suem 118, che lo ha trasportato al pronto soccorso con una frattura esposta a un polso.

Una volta arrivato in ospedale, però, il 40enne si è allontanato volontariamente dalla struttura sanitaria. Intorno a mezzanotte il 118 è stato nuovamente chiamato, questa volta da un vicino di casa, per riportarlo in pronto soccorso.

Nel frattempo è emersa un’ulteriore ipotesi. Secondo quanto appreso da fonti del 112, all’origine del ferimento potrebbe esserci stata un’aggressione con una spranga. Saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e a verificare quale delle versioni fornite corrisponda ai fatti.