S. Urbano e zona Valle: al via gli interventi stradali a Montecchio Maggiore

MONTECCHIO M., 23 LUGLIO 2026 – Al via, nella frazione di Sant’Urbano e nel quartiere Valle, una serie di lavori stradali, sostenuti da una spesa complessiva di 94.000 euro, che puntano ad aumentare la sicurezza soprattutto dei pedoni.

Gli interventi a S. Urbano

Nella frazione collinare di S. Urbano è interessato l’attraversamento pedonale posto davanti alla scuola dell’infanzia “Maraga”. I lavori di manutenzione straordinaria, realizzati appositamente durante il periodo di chiusura della scuola, prevedono l’installazione di due punti luce dedicati che illumineranno le strisce pedonali, la riasfaltatura di un tratto di 200 metri a cavallo dell’attraversamento, il rifacimento della segnaletica orizzontale con la realizzazione di due grandi triangoli indicanti l’attraversamento di bambini e la ritaratura dell’avviso luminoso, già presente, che si accende quando si supera una determinata velocità: dagli attuali 50 km/h si scenderà a 30 km/h. I lavori saranno completati nell’arco di un mese.

«A Sant’Urbano abbiamo voluto intervenire principalmente per la sicurezza dei piccoli alunni e di chi li accompagna a scuola – commenta l’assessore alla viabilità Giampaolo Valerio –, ma è comunque un’opera che è a beneficio dell’intera comunità della frazione collinare».

Gli interventi a Valle

Successivamente i lavori si sposteranno nel quartiere Valle, per la durata di un altro mese. Qui verranno asfaltati il tratto di via Pieve che va dal parcheggio del teatro S. Antonio all’incrocio con via Monte di Pietà e l’area dell’incrocio di via San Bernardino davanti alla biblioteca civica.

Per garantire la circolazione dei veicoli nel quartiere durante i lavori, verrà introdotto il doppio senso di marcia in via Monte di Pietà e in via San Bernardino nel tratto compreso tra via Scaligera e via Piazza Vecchia, verranno invertiti il senso unico di via Ca’ Rotte e di via S. Bernardino dall’incrocio con via Meneguzzo a via 4 Novembre e verrà introdotto il doppio senso di marcia in via Meneguzzo nel tratto compreso tra l’area dei lavori e Largo Boschetti.