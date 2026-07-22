PFAS, nuovi limiti nazionali in vigore per l’acqua distribuita: Acque del Chiampo è già conforme da tempo

Arzignano, 22 luglio 2026 – Dal 13 luglio sono entrati in vigore in tutta Italia i nuovi limiti per i PFAS nelle acque destinate al consumo umano, introdotti dal decreto legislativo 102/2025, che ha aggiornato la disciplina nazionale di recepimento della direttiva europea 2020/2184.

Per Acque del Chiampo si tratta della conferma di un percorso già completato: tutti gli interventi necessari per garantire il pieno rispetto della nuova normativa erano stati realizzati con largo anticipo.

Il decreto introduce un limite pari a 20 nanogrammi per litro (ng/L) per la somma di quattro sostanze considerate tra le più rilevanti sotto il profilo sanitario: PFOA, PFOS, PFNA e PFHxS. Si tratta di un limite più rigoroso rispetto a quello previsto dalla normativa europea, che colloca l’Italia tra i Paesi con gli standard di tutela più elevati.

Acque del Chiampo si è attivata con largo anticipo per mettere in sicurezza l’intera rete acquedottistica di propria competenza nelle aree interessate dalla contaminazione da PFAS. Gli interventi sulla rete, i sistemi di trattamento a carboni attivi installati nei centri idrici e il monitoraggio costante consentono già da tempo di rispettare i nuovi limiti fissati dalla legge, assicurando agli utenti acqua pienamente conforme ai requisiti previsti dalla normativa nazionale.

“L’entrata in vigore dei nuovi limiti rappresenta un importante passo avanti nella tutela della salute pubblica – dichiara il direttore generale di Acque del Chiampo, Andrea Chiorboli –. Per quanto riguarda il nostro territorio, l’acqua distribuita è già pienamente conforme ai nuovi parametri. La società ha infatti adottato per tempo tutte le misure necessarie, anticipando le richieste del legislatore grazie agli importanti investimenti realizzati negli ultimi anni”.

Dal 2013 la società ha attuato un importante piano di interventi per fronteggiare l’emergenza PFAS, destinando complessivamente oltre 37 milioni di euro, tra investimenti e costi operativi, alla messa in sicurezza degli acquedotti, all’installazione dei sistemi di filtrazione a carboni attivi, al potenziamento dei monitoraggi e allo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative.

Acque del Chiampo effettua controlli periodici sulla qualità dell’acqua distribuita, incluse le analisi sui PFAS, con una frequenza superiore a quella prevista dalla normativa vigente. In un’ottica di massima trasparenza, i risultati delle analisi sono pubblicati sul sito www.acquedelchiampospa.it



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