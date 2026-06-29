29 Giugno 2026 - 14.34
La campagna di Acque del Chiampo per il risparmio idrico: dieci semplici consigli da seguire per non sprecare l’acqua
L’acqua è una risorsa preziosa e non infinita. Per questo Acque del Chiampo, insieme ai dieci Comuni soci e al Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, rinnova l’invito ai cittadini ad adottare comportamenti quotidiani responsabili per ridurre gli sprechi e contribuire alla tutela della risorsa idrica con la campagna “L’acqua è preziosa, non sprecarla”.
Anche i piccoli gesti, se compiuti ogni giorno dalla popolazione in particolare nei mesi più caldi dell’anno, possono fare la differenza e contribuire a garantire una gestione sostenibile della risorsa idrica.
Per sensibilizzare la popolazione, Acque del Chiampo diffonde un decalogo del risparmio idrico, che raccoglie dieci semplici consigli da mettere in pratica nelle attività quotidiane:
- Non lasciare il rubinetto aperto quando ti lavi i denti, le mani, ti fai la barba
- Scegli di fare la doccia invece del bagno nella vasca
- Usa la lavastoviglie e la lavatrice a pieno carico
- Innaffia le piante con l’acqua già usata per lavare frutta e verdura
- Prima di riempire una piscina con capienza superiore a 5 metri cubi, contatta il numero verde gratuito 800 040 504 per ricevere le necessarie indicazioni sulle modalità operative da seguire per non creare problemi all’acquedotto
- Chiudi il rubinetto centrale quando ti assenti da casa per tanto tempo
- Controlla periodicamente rubinetti e sanitari e ripara subito le perdite
- Applica il frangigetto al rubinetto per regolare e limitare il flusso
- Inserisci nella cassetta del wc un regolatore per diminuire lo scarico
- Segnala tempestivamente le perdite idriche sul territorio chiamando il numero verde gratuito di pronto intervento 800 990 050 indicando con precisione Comune, via e numero civico