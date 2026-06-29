La campagna di Acque del Chiampo per il risparmio idrico: dieci semplici consigli da seguire per non sprecare l’acqua

L’acqua è una risorsa preziosa e non infinita. Per questo Acque del Chiampo, insieme ai dieci Comuni soci e al Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, rinnova l’invito ai cittadini ad adottare comportamenti quotidiani responsabili per ridurre gli sprechi e contribuire alla tutela della risorsa idrica con la campagna “L’acqua è preziosa, non sprecarla”.

Anche i piccoli gesti, se compiuti ogni giorno dalla popolazione in particolare nei mesi più caldi dell’anno, possono fare la differenza e contribuire a garantire una gestione sostenibile della risorsa idrica.

Per sensibilizzare la popolazione, Acque del Chiampo diffonde un decalogo del risparmio idrico, che raccoglie dieci semplici consigli da mettere in pratica nelle attività quotidiane: