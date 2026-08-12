Parco Querini, abbattuti tre pioppi centenari

A Parco Querini è incorso da stamane l’abbattimento di tre pioppi ottuagenari. Le operazioni di rimozione degli alberi, svolte da Amcps con il coordinamento dell’ufficio comunale Capitale naturale nel parco chiuso al pubblico per ragioni di sicurezza fino alle 15, proseguiranno anche domani, con la completa rimozione dei tre esemplari, senza necessità di vietare ulteriormente l’accesso all’area verde.

Tra settembre e ottobre, inoltre, si interverrà su altri due pioppi su cui sono state evidenziate alcune significative criticità che tuttavia non richiedono un intervento urgente.

«Dopo lo schianto di un grande ramo di uno dei tre pioppi, avvenuta il 6 agosto scorso – fa sapere l’assessore Cristiano Spiller – i tecnici del Comune e di Amcps nei giorni scorsi hanno eseguito un accurato sopralluogo che ha messo in luce la necessità di abbattere i tre esemplari tra l’ingresso al parco di via Rodolfi e il fiume Astichello, lungo il parcheggio dell’ospedale. Si è trattato di un intervento doveroso per la sicurezza pubblica, eseguito su esemplari di circa 80 anni e 20 metri di altezza, per i quali lo sfalcio controllato delle chiome non risultava più sufficiente a garantirne la stabilità. Oltre al disseccamento dei rami, infatti, i tre pioppi, giunti a fine vita, presentavano cavità alla base del colletto e radici danneggiate. Attività come quella odierna, che ha consentito di svolgere anche accurate analisi su altri esemplari del parco, programmandone la potatura preventiva e altri interventi di messa in sicurezza, sono fondamentali per prevenire possibili situazioni di rischio, a maggior ragione alla luce del cambiamento climatico in atto, che associa periodi di siccità estrema a temporali intensi, con forti raffiche di vento, determinando situazioni di forte sofferenza per alcune specie di alberi e in particolare per i pioppi».