Divampa incendio a Crespadoro: massima allerta nel vicentino

Con riferimento all’incendio divampato ieri nel territorio dei Monti Lessini, tra Campofontana, frazione di Selva di Progno (VR), e Crespadoro (VI), la Prefettura di Vicenza monitora fin dalle prime ore le operazioni di spegnimento e bonifica via area e via terra, mantenendo i contatti e favorendo la circolarità delle informazioni tra gli operatori in campo: Centro Operativo Regionale, Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine, Direttori delle operazioni di spegnimento, Comune di Crespadoro e associazioni di volontariato di protezione civile.

È operativo il Centro coordinamento soccorsi presso la Prefettura. È stato altresì attivato il Centro operativo comunale di Crespadoro.

Attualmente è in corso l’intervento delle squadre VVF e di protezione civile, e un elicottero del C.O.R. sta provvedendo a effettuare lanci di liquido estinguente. È stato inoltrerichiesto al Centro operativo aereo unificato (COEAU)l’intervento di un Canadair.

L’incendio brucia solo materiale combustibile fine ed è sotto controllo.

Al termine delle operazioni di bonifica, il Nucleo CC Forestale effettuerà i rilievi per appurare l’origine dell’evento.