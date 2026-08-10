CRONACA
10 Agosto 2026 - 14.11

15 nuovi agenti di Polizia a Vicenza: territorio più sicuro

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Questa mattina, il Questore di Vicenza dottor Francesco Zerilli ha accolto quindici nuovi Agenti della Polizia di Stato, nell’ambito delle assegnazioni ministeriali disposte per rafforzare gli uffici e garantire il necessario incremento del personale.

Durante l’incontro, il Questore ha rivolto il proprio benvenuto alle nuove risorse, sottolineando quanto il loro innesto sia cruciale per incrementare l’efficacia dei dispositivi di prevenzione dei reati.

L’arrivo di queste nuove forze permetterà un potenziamento immediato e strategico della presenza della Polizia sulle strade vicentine, garantendo una maggiore capillarità sia nei servizi di volante e controllo del territorio, sia nelle attività investigative e di prossimità ai cittadini.

Al termine del colloquio, il Questore ha formulato ai neoagenti i migliori auguri di buon lavoro, ribadendo l’importanza del loro ruolo nel mantenere alti gli standard di legalità e vicinanza alla comunità locale, a tutela dell’intera collettività provinciale.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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