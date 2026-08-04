Schio, locale sospeso: gravi violazioni sulla sicurezza sul lavoro

Controlli straordinari dei Carabinieri della Compagnia di Schio con il supporto del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) di Vicenza. Le verifiche, disposte dal Comando Provinciale dell’Arma, hanno portato alla denuncia di un imprenditore per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, alla sospensione dell’attività di un esercizio pubblico e alla segnalazione di due giovani trovati in possesso di stupefacenti.

Nel corso del servizio i militari hanno effettuato un accesso ispettivo in un esercizio pubblico di Schio. Al termine degli accertamenti, l’amministratore unico dell’attività è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica per violazioni della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia giuslavoristica.

In particolare, i Carabinieri hanno contestato:

la mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ;

; l’assenza della formazione generale e specifica dei lavoratori in materia di salute e sicurezza;

in materia di salute e sicurezza; la mancata formazione degli addetti alla gestione delle emergenze;

l’installazione e l’utilizzo di un impianto di videosorveglianza senza la necessaria autorizzazione.

A seguito delle irregolarità riscontrate è stato disposto il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. All’amministratore sono state inoltre comminate ammende per un importo complessivo di 18.065,53 euro, oltre a una sanzione amministrativa di 2.500 euro prevista per l’eventuale revoca del provvedimento di sospensione.

Durante lo stesso servizio di controllo, i Carabinieri della Stazione di Malo hanno fermato nel centro cittadino due persone di circa trent’anni, cittadini originari del Bangladesh. A seguito della perquisizione, i due sono stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e per entrambi è scattata la segnalazione amministrativa alla Prefettura di Vicenza come assuntori di sostanze stupefacenti.

L’Arma dei Carabinieri precisa che i provvedimenti sono stati adottati nella fase delle indagini preliminari e che, in base al principio della presunzione di innocenza, l’eventuale responsabilità delle persone coinvolte potrà essere accertata definitivamente solo con una sentenza irrevocabile di condanna.