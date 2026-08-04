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4 Agosto 2026 - 9.48

Veneto, incendio in un appartamento al terzo piano: due persone intossicate, una è grave

REDAZIONE
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Momenti di apprensione nel pomeriggio di domenica 2 agosto a Favaro Veneto, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento situato al terzo piano di un condominio di otto piani. Due persone sono rimaste intossicate e una di loro è stata trasportata in ospedale in codice rosso.

L’allarme è scattato intorno alle 14.30. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Mestre con due autopompe, un’autobotte e l’autoscala, supportati dal funzionario di guardia.

Durante le operazioni di spegnimento, che hanno consentito di circoscrivere rapidamente il rogo, i pompieri hanno soccorso le due persone rimaste all’interno dell’appartamento e rimaste intossicate a causa del fumo.

Una delle due, dopo essere stata stabilizzata dal personale sanitario del Suem 118, è stata trasportata d’urgenza in ospedale in codice rosso. L’altra ha riportato un’intossicazione meno grave.

I Vigili del fuoco sono ancora impegnati nelle operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell’area interessata dall’incendio. Saranno gli accertamenti tecnici a chiarire le cause che hanno provocato il rogo.

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