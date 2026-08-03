Maltempo sul Garda, salvati 22 giovani velisti dopo il ribaltamento delle barche

Un improvviso peggioramento delle condizioni meteo ha colpito l’Alto Garda: vento forte e onde hanno messo in difficoltà diversi equipaggi. Decisivo l’intervento coordinato dalla Guardia Costiera

Paura nel primo pomeriggio di ieri nelle acque del Lago di Garda davanti a Riva del Garda, dove un repentino peggioramento del tempo ha provocato il capovolgimento di numerose imbarcazioni a vela.

L’allarme è scattato grazie alla segnalazione del capo equipaggio di un’unità della Protezione Civile Anmi impegnata nella navigazione nell’Alto Garda, che ha richiesto l’intervento dei soccorsi dopo aver notato diversi velisti in difficoltà a causa del forte vento e del moto ondoso.

La Sala Operativa della Guardia Costiera di Salò ha assunto il coordinamento delle operazioni, inviando sul posto il mezzo navale GC B197 della base di Torbole, il battello “Spiagge Sicure” e una motovedetta della Protezione Civile.

Le tre unità di soccorso sono riuscite a recuperare e mettere in salvo complessivamente 22 giovani velisti, di età compresa tra i 10 e i 17 anni, provenienti da diverse nazionalità. I ragazzi, finiti in acqua dopo il ribaltamento delle imbarcazioni, sono stati trasferiti al porto di Torbole, dove sono stati affidati al personale sanitario del 118 per i controlli e le prime verifiche sulle loro condizioni di salute.

L’intervento tempestivo dei soccorritori ha permesso di evitare conseguenze più gravi e di riportare a terra tutti i giovani coinvolti nell’emergenza.