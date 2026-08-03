Malore fatale al Rifugio Podesteria, muore un escursionista di 59 anni. Numerosi interventi del Soccorso alpino tra Verona e Belluno

È stato un pomeriggio segnato dalla tragedia quello di oggi in Alta Lessinia, dove un uomo di 59 anni ha perso la vita dopo essere stato colto da un improvviso malore al Rifugio Podesteria, nel territorio di Bosco Chiesanuova. Nelle stesse ore il Soccorso alpino è intervenuto anche per un’escursionista ferita, mentre tra la notte e la giornata odierna si sono susseguiti numerosi altri soccorsi sulle montagne del Veronese e del Bellunese.

L’allarme per il malore mortale è scattato attorno alle 14.30. Il 59enne, residente a Mezzane di Sotto, si trovava al Rifugio Podesteria insieme ai familiari quando ha accusato un malore. Durante la chiamata al 118 le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate. Un volontario del Soccorso alpino di Verona, che si trovava casualmente sul posto, ha iniziato immediatamente le manovre di rianimazione, proseguite poi dall’équipe sanitaria dell’elicottero di Verona Emergenza. Nonostante i lunghi tentativi di rianimazione, il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Poco dopo il Soccorso alpino di Verona è stato chiamato a intervenire lungo il Sentiero delle Trincee, in località Novezzina, nel comune di Sant’Anna d’Alfaedo, dove una escursionista di 58 anni, residente a Villa Bartolomea, aveva riportato la sospetta frattura di una gamba. La donna, che si trovava con un’altra persona al momento dell’incidente, è stata raggiunta da cinque soccorritori, assistita sul posto e successivamente trasportata in barella fino al punto d’incontro con l’ambulanza, che l’ha trasferita all’ospedale di Peschiera.

La notte scorsa, alle 3.20, il Soccorso alpino di Verona era inoltre intervenuto per recuperare un escursionista di 24 anni di Verona che aveva perso l’orientamento mentre si dirigeva verso il Corno d’Aquilio, dove lo attendevano alcuni amici. Il giovane era uscito dal sentiero nei pressi di Rocca Pia e, privo di torcia e con il cellulare quasi scarico, era riuscito a chiedere aiuto indicando la propria posizione. Una squadra lo ha raggiunto e riaccompagnato in sicurezza alla propria auto.

Diversi gli interventi anche nel Bellunese. L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha soccorso una coppia di escursionisti di Rovigo, entrambi 47enni, che aveva smarrito il percorso di salita verso Cima Ambrizzola. Uno dei due era rimasto bloccato in un canalino in equilibrio precario. Il tecnico di elisoccorso è stato calato con un verricello di 30 metri e, in due distinte rotazioni, ha recuperato prima l’uomo, dopo averlo messo in sicurezza, e successivamente la compagna. Entrambi sono stati accompagnati al Rifugio Palmieri.

L’elicottero Falco 2 è intervenuto anche in località Bai de Dones, dove un uomo di 67 anni residente a Reggio Emilia era caduto da un muretto riportando la frattura di una gamba. Dopo il recupero è stato trasportato all’ospedale di Belluno.

Falco 1 ha invece recuperato con il verricello una coppia di coniugi di Reggio Emilia lungo il Vallon di Staunies. I due non erano più in grado di proseguire la discesa dal Rifugio Lorenzi a causa della stanchezza. La donna è stata trasportata all’ospedale Codivilla per accertamenti.

Infine, un uomo di 72 anni residente a Feltre ha accusato un malore nei pressi di Forte Leone, a Malga Campo, nel territorio di Arsiè. L’intervento di Falco 2 ha consentito il trasferimento dell’escursionista all’ospedale di Feltre per gli accertamenti sanitari del caso.