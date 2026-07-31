Veneto – Anziano cade in un dirupo: recuperato dai Vigili del Fuoco

Intervento di soccorso nella tarda mattinata di oggi a Conegliano, dove un anziano è caduto in un dirupo ed è stato recuperato dai Vigili del Fuoco con complesse manovre su corda.

L’allarme è scattato intorno alle 11.30 in via Coderta. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco che, in collaborazione con il personale del Suem 118 già presente, hanno raggiunto il ferito per verificarne le condizioni di salute.

Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente impegnative a causa della conformazione del terreno e degli spazi ristretti dell’area in cui era precipitato l’uomo. Dopo aver pianificato l’intervento, i soccorritori hanno utilizzato tecniche di progressione e recupero su corda, riuscendo a mettere in sicurezza l’anziano.

Una volta riportato in superficie, il ferito è stato affidato al personale sanitario del Suem 118, che lo ha trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.

Alle operazioni hanno partecipato tre squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Conegliano e Vittorio Veneto e dalla sede centrale di Treviso. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.