Mamma ho perso l’attaccante… il Lane cerca il suo Kevin nel mercato estivo

Manca sempre qualcosa?

di Alessandro Giaretta

“Kevin!!!” gridava per la prima volta nel novembre del ’90 Caterina O’Hara nei panni di Kate McCallister, a bordo di un aereo per Parigi, nel momento esatto in cui si rendeva conto di aver lasciato il figlio piccolo a Chicago.

E chissà se l’urlo del nostro Giorgio sarà stato altrettanto acuto nel momento in cui, poco dopo la presentazione ufficiale (con tanto di caratteristiche tecniche destro sinistro tacco punta), il nostro puntero nuovo di zecca ha abbandonato il ritiro claudicante, in attesa di una diagnosi che a stretto giro si sarebbe rivelata alquanto impietosa. Ormai non è più una novità… purtroppo venerdì 21 agosto alle 20.30 contro il Catanzaro non ci sarà sul prato del Menti il neo biancorosso Frank Tsadjout, detto Franco. La novità è invece che da qualche giorno, dopo la buona prova contro il Genoa di De Rossi, pare si stia placando il polverone sollevato sulla necessità di integrare urgentemente la rosa con un sostituto del panterone, fermo per un paio di mesi a quanto pare.

Molto buoni, infatti, gli spunti offerti dal nostro Filippo Alessio o viceversa, che nonostante la martellante azione intrapresa ormai più di un anno fa da Gallo per convincerlo a diventare centrocampista, continua clandestinamente a coltivare in un angolo del suo cuore il mitico sogno della “9” e dei gol a grappoli. Persino lo psicologo del Mister sembra infatti aver preso una pausa di riflessione dopo il gollonzo tir’aggiro del nostro ragazzotto contro i rossoblù. Al netto del fatto che probabilmente a livello numerico un innesto nel reparto avanzato sia auspicabile… ma che favola sarebbe se proprio all’ultima possibilità, contro ogni pronostico, contro tutto e tutti, il giovane da Montebelluna imboccasse al volo questa “sliding door”, guadagnandosi quel posto che tanto aveva desiderato e che sembrava il destino gli stesse togliendo per sempre, dirottandolo in zone più arretrate?

Tutto materiale per romantici, diranno i più cinici, focalizzandosi invece su altre indicazioni interessanti che abbiamo colto in questo antipasto della stagione che sta per iniziare. Il nostro Gallo, infatti, quando non canta… studia. Al mare o in montagna, ovunque sia andato a riposare le stanche membra dopo la cavalcata dello scorso anno, l’ex biondo che siede sulla nostra panchina, tra una pennichella sotto l’ombrellone e un coccobello, tra una camminata e un canederlo, sembra aver individuato almeno un paio di novità da proporre alla ripartenza delle ostilità. L’intercambiabilità a gara in corso di esterni a “piede giusto” con interpreti a “piede invertito”, effettuabile su entrambi i lati, senza perdere, anzi forse aumentando, giri e tasso tecnico, può infastidire non poco quanti di sicuro avevano già iniziato a studiare le contromisure al fenomeno Lane, vincitore dello scorso campionato con 20 punti di distacco. Non di meno, l’insistenza con cui viene proposto il concetto di rotazione mezzala/esterno e tutta l’opera di convincimento che sicuramente sta dietro alla sua realizzazione in modo efficace da parte di attori spesso adagiati nella zona comfort del ruolo ben definito, indica un’incoraggiante capacità di FG di entrare nella testa dei giocatori, e sappiamo bene che salti da gigante possa far fare questo “piccolo” dettaglio.

Manca ormai poco alle prime inesorabili sentenze che solo il rettangolo verde potrà dare, ma l’interrogativo inizia a serpeggiare tra le ansiose anime biancorosse: sarà il Lane quadrato e composto, pratico e bilanciato dell’anno scorso? O forse quello che vedremo sarà un Lane… Mutaforma???