Violenze sugli anziani in Rsa: telecamere riprendono tirate di capelli e gomitate, quattro operatori indagati

Un operatore socio-sanitario agli arresti domiciliari e altri tre sospesi dall’esercizio della professione per dodici mesi. È questo il risultato dell’inchiesta della Procura di Verona sui presunti maltrattamenti ai danni di alcuni anziani ospiti della casa di riposo “De Battisti” di Cerea.

Le misure cautelari sono state eseguite il 29 luglio dai carabinieri della Compagnia di Legnago, su disposizione del Gip Arianna Busato e nell’ambito dell’indagine coordinata dal pubblico ministero Eugenia Bertini. L’operatore ritenuto maggiormente coinvolto, che nel frattempo si era trasferito all’Ulss 9 e non lavorava più nella struttura da alcuni mesi, è stato arrestato a Legnago e posto ai domiciliari. Per gli altri tre indagati è stato disposto il divieto temporaneo di esercitare la professione per un anno.

L’inchiesta era stata avviata nell’autunno dello scorso anno dopo alcune segnalazioni arrivate sia dai familiari degli ospiti sia dagli stessi vertici dell’Ipab De Battisti, che hanno collaborato con gli investigatori per fare piena luce sulla vicenda. Gli accertamenti sono stati condotti dai carabinieri della stazione di Cerea insieme al Nucleo operativo e radiomobile di Legnago.

Con l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, nel reparto interessato sono state installate telecamere rimaste in funzione per diversi mesi. Secondo quanto emerso dalle indagini, le immagini avrebbero documentato ripetuti episodi di violenza ai danni di anziani fragili e non autosufficienti.

Agli operatori vengono contestati, a vario titolo, tirate di capelli, gomitate, prese particolarmente violente che avrebbero provocato lividi ed ecchimosi, oltre a offese verbali e atteggiamenti vessatori nei confronti degli ospiti affidati alle loro cure. Gli elementi raccolti hanno portato la Procura ad aprire un fascicolo per il reato di maltrattamenti.

Gli investigatori sottolineano che le contestazioni riguardano esclusivamente le condotte attribuite ai singoli operatori e non il funzionamento complessivo della struttura. Un ruolo determinante nell’inchiesta è stato infatti svolto proprio dalla collaborazione della casa di riposo, da cui sono partite alcune delle prime segnalazioni e che ha fornito pieno supporto agli accertamenti.

Nei prossimi giorni i quattro indagati compariranno davanti al giudice per gli interrogatori di garanzia, durante i quali potranno fornire la propria versione dei fatti oppure avvalersi della facoltà di non rispondere.