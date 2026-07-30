Ciclista travolto mentre attraversa sulle strisce: 28enne in condizioni gravissime

Grave incidente stradale nella tarda serata di mercoledì 29 luglio a Villafranca Padovana, dove un ciclista di 28 anni, cittadino ucraino residente a Rubano, è stato investito da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Padova e si trova ricoverato in prognosi riservata, in condizioni giudicate estremamente gravi.

L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Ponte Rotto e via Garibaldi di Rubano. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della Compagnia di Padova, il ciclista stava attraversando regolarmente sulle strisce quando è stato travolto da una Polestar 4 condotta da un automobilista di 60 anni residente a Campodarsego.

L’impatto è stato molto violento e il giovane è stato sbalzato sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, che lo hanno stabilizzato prima del trasferimento in ospedale, e i carabinieri della stazione di Mestrino, incaricati dei rilievi.

Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio degli investigatori. Tra le ipotesi al centro degli accertamenti vi sarebbero una possibile mancata precedenza o una velocità non adeguata dell’auto al momento dell’attraversamento. Entrambi i mezzi coinvolti sono stati sequestrati e i protagonisti dell’incidente sono stati sottoposti agli accertamenti previsti per verificare le rispettive condizioni psicofisiche al momento dello schianto.

La viabilità nella zona ha subito forti rallentamenti per oltre un’ora, il tempo necessario a consentire i soccorsi e le operazioni di rilievo. Le prossime ore saranno decisive per valutare l’evoluzione delle condizioni del 28enne.