Grecia nella morsa degli incendi: 8.000 evacuati a Creta, tre vigili del fuoco morti (video)

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La Grecia continua a fare i conti con una violenta emergenza incendi alimentata dal caldo estremo e dai fortissimi venti. La situazione più critica si registra sull’isola di Creta, dove circa 8.000 persone sono state evacuate dall’area della località balneare di Agia Galini, mentre le fiamme hanno già provocato la morte di due vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento. Un terzo pompiere ha perso la vita in un altro incendio divampato vicino a Gytheio, nel Peloponneso.

L’incendio scoppiato mercoledì a sud di Rethymno si è propagato rapidamente, arrivando a meno di un chilometro da Agia Galini prima di cambiare direzione. Il fronte del fuoco si estende per circa 15 chilometri e ha già distrutto abitazioni, strutture agricole e provocato la morte di numerosi capi di bestiame. L’entità dei danni potrà essere valutata solo quando il rogo sarà completamente domato.

A complicare ulteriormente le operazioni di soccorso sono le condizioni meteorologiche. Nel sud di Creta sono state registrate raffiche di vento fino a 125 chilometri orari, che continuano ad alimentare le fiamme e rendono molto difficile l’intervento dei mezzi aerei. Sul posto sono al lavoro oltre 200 vigili del fuoco con decine di mezzi terrestri, mentre quattro navi, tra cui un’unità di Frontex, sono state posizionate al largo di Agia Galini per essere pronte a intervenire in caso di evacuazioni via mare.

L’emergenza riguarda anche altre aree del Paese. Sull’isola di Paros, nelle Cicladi, un incendio divampato nei giorni scorsi è stato in gran parte circoscritto, ma le autorità avevano disposto l’evacuazione preventiva di una decina di località. Restano attivi alcuni focolai e il forte vento mantiene elevato il livello di attenzione.

Un altro incendio interessa l’isola di Lesbo, dove è stata ordinata l’evacuazione preventiva del villaggio costiero di Plomari.

La Protezione civile greca ha mantenuto il livello di allerta molto elevato in diverse regioni del Paese, comprese Creta, l’Attica, il Peloponneso orientale e gran parte delle isole dell’Egeo. Le autorità continuano a monitorare la situazione, mentre l’ondata di caldo, con temperature che negli ultimi giorni hanno raggiunto i 43 gradi, continua a creare condizioni favorevoli allo sviluppo e alla rapida propagazione degli incendi.