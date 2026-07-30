CRONACA
30 Luglio 2026 - 10.11

Incendio sui binari: treni deviati e cancellati

Nicoletta Ugolini
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VERONA, 30 LUGLIO 2026 – La circolazione ferroviaria è stata bloccata dalle 4:10 circa sulla linea Milano-Venezia, tra le stazioni di Verona Porta Nuova e Verona Porta Vescovo.

Causa del blocco un incendio che, secondo quanto appreso, sarebbe stato appiccato da una persona con disturbi mentali.

Sul posto sono al lavoro i tecnici di Rfi insieme ai vigili del fuoco.

Trenitalia ha disposto la deviazione e la cancellazione di alcuni treni dell’Alta Velocità, con ritardi fino a 120 minuti.

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