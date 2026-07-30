30 Luglio 2026 - 10.11
Incendio sui binari: treni deviati e cancellati
VERONA, 30 LUGLIO 2026 – La circolazione ferroviaria è stata bloccata dalle 4:10 circa sulla linea Milano-Venezia, tra le stazioni di Verona Porta Nuova e Verona Porta Vescovo.
Causa del blocco un incendio che, secondo quanto appreso, sarebbe stato appiccato da una persona con disturbi mentali.
Sul posto sono al lavoro i tecnici di Rfi insieme ai vigili del fuoco.
Trenitalia ha disposto la deviazione e la cancellazione di alcuni treni dell’Alta Velocità, con ritardi fino a 120 minuti.