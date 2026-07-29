Lavoro nero e sicurezza violata: controlli a tappeto tra cantieri e aziende agricole nel Vicentino





VICENZA, 29 LULGIO 2026 – Nel corso della scorsa settimana, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vicenza ha condotto diverse ispezioni, concentrandosi in particolare su due cantieri edili della provincia.

Nel primo cantiere è stato trovato un lavoratore in nero, ma non è scattata la sospensione dell’attività trattandosi di una “microimpresa” con un solo dipendente irregolare. Nel secondo, invece, due lavoratori sono stati sorpresi sul tetto di un edificio privi di adeguati dispositivi anticaduta: in questo caso è stato disposto il fermo dell’attività, con le relative prescrizioni.

I controlli hanno riguardato anche due aziende agricole del territorio. Nella prima sono stati individuati due lavoratori in nero impegnati nella raccolta di ortaggi, mentre per altri quattro dipendenti è emersa la totale assenza di formazione e sorveglianza sanitaria. Nella seconda, attiva nella coltivazione e raccolta di frutti di bosco, è stato trovato un lavoratore in nero privo di un valido titolo di soggiorno, e per questo non regolarizzabile; per altri quattro lavoratori presenti al momento del controllo è stata rilevata la mancata formazione. Nella stessa azienda è stato inoltre scoperto un impianto di videosorveglianza mai autorizzato dall’Ufficio.

Nel complesso, le violazioni riscontrate porteranno a sanzioni per quasi 20mila euro.