Operaio colpito da una gru: grave

ROVIGO, 29 LUGLIO 2026 – Grave incidente sul lavoro questa mattina in via Calatafimi a Rovigo, dove un operaio è stato colpito violentemente alla testa dal cedimento o dal movimento improvviso della catena di una gru in funzione, riportando un profondo trauma cranico.

I sanitari del 118, intervenuti tempestivamente, hanno stabilizzato l’uomo sul posto prima di trasferirlo d’urgenza in ospedale. Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.