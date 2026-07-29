CRONACAVENETO
29 Luglio 2026 - 15.41

Operaio colpito da una gru: grave

Nicoletta Ugolini
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ROVIGO, 29 LUGLIO 2026 – Grave incidente sul lavoro questa mattina in via Calatafimi a Rovigo, dove un operaio è stato colpito violentemente alla testa dal cedimento o dal movimento improvviso della catena di una gru in funzione, riportando un profondo trauma cranico.

I sanitari del 118, intervenuti tempestivamente, hanno stabilizzato l’uomo sul posto prima di trasferirlo d’urgenza in ospedale. Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

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