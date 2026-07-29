Sfreccia ai 70 km orari su un monopattino elettrico truccato: fermato un minorenne

PADOVA, 29 LUGLIO 2026 – Un minorenne è stato fermato dalla polizia locale di Padova dopo essere stato notato mentre sfrecciava su un monopattino elettrico truccato, capace di raggiungere i 70 km/h. Visto procedere a velocità elevata in via Fistomba, alla vista degli agenti ha tentato la fuga, dando origine a un inseguimento di circa due chilometri tra traffico e cantieri del Metrotram, prima di essere raggiunto e fermato in sicurezza.

I controlli tecnici hanno rivelato che il mezzo sviluppava una potenza quattro volte superiore ai limiti di legge ed era privo dell’assicurazione Rca obbligatoria. Convocato sul posto il genitore del ragazzo, a cui sono state contestate le violazioni: le sanzioni per irregolarità tecniche e velocità possono arrivare fino a 800 euro, più una multa da 100 a 400 euro per la mancata assicurazione.