Allerta caldo in Veneto: domani bollino giallo su gran parte della regione, disagio intenso anche in pianura

La Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso un nuovo bollettino di allerta per le ondate di calore, dichiarando la fase di attenzione (allerta gialla) per la giornata di mercoledì 29 luglio su gran parte del territorio regionale.

Secondo il Centro Funzionale Decentrato, è previsto un disagio fisico intenso nelle aree pedemontane, di pianura e lungo la costa, a causa delle elevate temperature e delle condizioni di afa che interesseranno il Veneto.

Oltre al caldo, il bollettino segnala anche una fase di instabilità sui rilievi, dove nel corso della giornata saranno probabili rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità.

Le previsioni indicano inoltre che giovedì e venerdì persisteranno condizioni di instabilità soprattutto in prossimità delle zone montane, con possibilità di rovesci e temporali locali. Parallelamente, il disagio fisico dovuto al caldo è destinato ad aumentare, mantenendosi in prevalenza su livelli intensi.

La Protezione Civile invita la popolazione, in particolare anziani, bambini e persone fragili, ad adottare le consuete precauzioni per limitare gli effetti delle alte temperature, evitando l’esposizione al sole nelle ore più calde e mantenendosi adeguatamente idratati.