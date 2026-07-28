Fiamme a Gardaland durante lavori di manutenzione: paura nell’area Far West (VIDEO)

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Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi, martedì 28 luglio, a Gardaland, dove un incendio è divampato poco prima delle 14 all’interno dell’area tematica Far West, sotto l’attrazione Raptor. Le fiamme hanno interessato una struttura interamente in legno interessata in quel momento da lavori di manutenzione.

L’area era già chiusa al pubblico proprio per consentire l’esecuzione dell’intervento, circostanza che ha evitato conseguenze per i visitatori. Non si registrano infatti feriti né tra gli ospiti del parco né tra il personale.

L’incendio si è propagato rapidamente, ma è stato contenuto grazie al tempestivo intervento delle squadre di emergenza interne di Gardaland. Successivamente sono entrati in azione i vigili del fuoco di Bardolino, arrivati con due autopompe e una squadra di cinque operatori, supportati anche dal funzionario di guardia del comando provinciale di Verona. Le operazioni hanno consentito di circoscrivere e spegnere il rogo in tempi rapidi, evitando che le fiamme si estendessero ad altre strutture.

Nonostante il fumo visibile anche da diverse aree del parco e lo spavento iniziale tra i presenti, Gardaland è rimasto sempre aperto e operativo, senza ripercussioni sulle attività dedicate ai visitatori.

Sull’accaduto è intervenuto anche il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, che ha condiviso sui social un video dell’incendio pubblicato dal gruppo Facebook “Orgoglio Bresciano”. «Desidero ringraziare tutte le squadre dei vigili del fuoco, le forze dell’ordine, i volontari e tutti coloro che sono intervenuti con tempestività e professionalità nella gestione dell’emergenza», ha scritto.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento, anche se il rogo si è sviluppato durante le attività di manutenzione in corso nella struttura interessata.