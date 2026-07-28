Cordata bloccata sul Piccolo Lagazuoi, recuperata nella notte dall’elicottero del Suem
immagine di archivio
Intervento notturno di soccorso sulle Dolomiti per una cordata rimasta bloccata sulla parete del Piccolo Lagazuoi, nel territorio di Cortina d’Ampezzo. L’allarme si è concluso intorno alle 3 della notte tra il 27 e il 28 luglio, quando l’equipaggio dell’elicottero di Treviso Emergenza è rientrato alla base dopo aver tratto in salvo i due alpinisti.
I protagonisti dell’intervento sono un uomo e una donna di nazionalità polacca che, al termine della salita di una via, hanno sbagliato il percorso di rientro durante le calate in corda doppia, rimanendo impossibilitati a proseguire.
Una volta individuata la loro posizione sulla parete, l’eliambulanza ha effettuato il recupero calando con un verricello di 40 metri il tecnico di elisoccorso. I due rocciatori sono stati quindi imbragati e issati a bordo dell’elicottero.
Entrambi sono risultati illesi e, una volta concluso il recupero, sono stati accompagnati e lasciati in sicurezza al Passo. L’intervento si è concluso senza conseguenze per la cordata.