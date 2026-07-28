Cordata bloccata sul Piccolo Lagazuoi, recuperata nella notte dall’elicottero del Suem

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Intervento notturno di soccorso sulle Dolomiti per una cordata rimasta bloccata sulla parete del Piccolo Lagazuoi, nel territorio di Cortina d’Ampezzo. L’allarme si è concluso intorno alle 3 della notte tra il 27 e il 28 luglio, quando l’equipaggio dell’elicottero di Treviso Emergenza è rientrato alla base dopo aver tratto in salvo i due alpinisti.

I protagonisti dell’intervento sono un uomo e una donna di nazionalità polacca che, al termine della salita di una via, hanno sbagliato il percorso di rientro durante le calate in corda doppia, rimanendo impossibilitati a proseguire.

Una volta individuata la loro posizione sulla parete, l’eliambulanza ha effettuato il recupero calando con un verricello di 40 metri il tecnico di elisoccorso. I due rocciatori sono stati quindi imbragati e issati a bordo dell’elicottero.

Entrambi sono risultati illesi e, una volta concluso il recupero, sono stati accompagnati e lasciati in sicurezza al Passo. L’intervento si è concluso senza conseguenze per la cordata.