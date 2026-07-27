Multe velocità: in Veneto incassati 44 milioni nel 2025

Secondo i dati dell’analisi di Facile.it sui rendiconti pubblici, tra autovelox fissi e mobili, tutor e altri dispositivi di rilevazione, nel 2025 in Veneto i soli comuni hanno dichiarato oltre 40,9 milioni di euro di proventi derivanti da multe per eccesso di velocità. Se si sommano anche quelli dichiarati dalla Città metropolitana di Venezia (oltre 1,8 milioni di euro) e dalle amministrazioni provinciali (oltre 1,9 milioni di euro), la cifra complessiva supera i 44 milioni di euro.

Limitando l’analisi ai comuni veneti che hanno dichiarato incassi da sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, al primo posto si trova Padova, che lo scorso anno ha incassato un importo pari a 5.725.268 euro. Seguono Cittadella (PD) (3.453.711 euro) e Treviso, con 2.888.105 euro. Ai piedi del podio si trova Venezia (2.660.520 euro), seguito da Piove di Sacco (PD) (2.092.530 euro).

Guardando agli altri enti territoriali, la sola Città metropolitana di Venezia ha dichiarato proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità per 1.893.760 euro. Le prime amministrazioni provinciali per incassi sono invece Padova (850.309 euro), Verona (378.757 euro), Treviso (364.452 euro), Vicenza (181.735 euro) e Rovigo (172.392 euro).

L’eccessiva velocità è proprio una delle cause dei sinistri stradali che, durante i mesi estivi, registrano un vero e proprio boom; secondo gli ultimi dati Istat disponibili, in Veneto a giugno, luglio e agosto dell’ultimo anno di riferimento, si sono verificati 3.573 incidenti stradali con lesioni a persone, vale a dire il 28% del totale.

Ente Proventi complessivi delle sanzioniderivanti dall’accertamento delle violazionidei limiti massimi di velocità Padova 5.725.268 € Cittadella (PD) 3.453.711 € Treviso 2.888.105 € Venezia 2.660.520 € Piove di Sacco (PD) 2.092.530 € Verona 2.047.954 € Carmignano di Brenta (PD) 1.573.616 € San Pietro In Gu (PD) 1.523.660 € Giacciano con Baruchella (RO) 1.176.603 € Bosaro (RO) 980.740 €

Foto di maurompf