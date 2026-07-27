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27 Luglio 2026 - 9.48

Motociclista esce di strada a Zovencedo: interviene l’elisoccorso, è in gravi condizioni

P.U.
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Grave incidente nel pomeriggio a Zovencedo, lungo via Fontana, dove un motociclista è rimasto ferito dopo una uscita autonoma di strada.

Per cause ancora in corso di accertamento, il centauro ha perso il controllo della moto finendo fuori dalla carreggiata. Le sue condizioni sono apparse subito serie, tanto da rendere necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ICU dell’ospedale di Vicenza. Al momento non sono note né l’età né le generalità del motociclista.

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