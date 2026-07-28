Forte terremoto di magnitudo 7.1 in Giappone: allerta tsunami e migliaia di case senza elettricità

Un violento terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito martedì la prefettura di Kumamoto, nell’isola di Kyushu, nel sud del Giappone. Il sisma ha raggiunto il livello massimo, shindo 7, sulla scala giapponese dell’intensità sismica, spingendo le autorità a diramare un’allerta tsunami per le aree costiere dei mari di Ariake e Yatsushiro.

Secondo l’Agenzia meteorologica giapponese, la prima onda di tsunami sarebbe arrivata poco dopo il terremoto, mentre altre onde erano attese nelle ore successive. Le autorità hanno invitato la popolazione a tenersi lontana dalle coste e a seguire le indicazioni della protezione civile.

L’epicentro è stato localizzato nella città di Uki, a sud di Kumamoto, a una profondità di circa 10 chilometri.

Le scosse più intense hanno raggiunto il livello shindo 7, il massimo previsto dalla scala giapponese, mentre un’intensità pari a shindo 6 forte è stata registrata nelle città di Yatsushiro e Uto, nei comuni di Mashiki e Misato e nel quartiere Minami della città di Kumamoto.

Forti oscillazioni sono state avvertite anche in numerose altre località della prefettura di Kumamoto e nelle vicine prefetture di Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga e Miyazaki, dove l’intensità ha raggiunto almeno il livello 5 inferiore della scala sismica giapponese.

A causa del terremoto, la compagnia elettrica Kyushu Electric ha comunicato che circa 45.600 utenze sono rimaste senza energia elettrica nella prefettura di Kumamoto.

Il sisma riporta alla memoria la devastante sequenza sismica che colpì la stessa area nell’aprile del 2016. In quell’occasione due forti terremoti provocarono 278 vittime e circa 2.800 feriti, causando gravissimi danni anche allo storico Castello di Kumamoto, il cui complesso intervento di restauro dovrebbe concludersi soltanto nel 2052.

Le autorità giapponesi stanno continuando a monitorare la situazione, verificando eventuali danni aggiuntivi e il rischio legato allo tsunami, mentre proseguono gli aggiornamenti sull’evoluzione dell’emergenza.