Accoltella tre donne a Parigi. «È stato Allah a ordinarmelo». Passanti lo fermano e un poliziotto fuori servizio lo arresta

Momenti di tensione a Parigi, dove un uomo armato di due coltelli da cucina ha aggredito tre donne nei pressi di Porte de Clichy prima di essere bloccato da alcuni passanti e arrestato da un agente di polizia fuori servizio. Il movente dell’attacco è ancora sconosciuto e le autorità francesi stanno valutando anche l’eventuale apertura di un’indagine per terrorismo.

L’aggressione è avvenuta lunedì 27 luglio nella zona di Porte de Clichy. Secondo quanto riferito dal ministro dell’Interno francese Laurent Nunez, l’uomo ha colpito tre donne di 19, 24 e 36 anni utilizzando due coltelli da cucina. Due delle vittime sono rimaste gravemente ferite.

Un video diffuso sui social e verificato da Reuters mostra l’aggressore, con lunghi capelli neri, vestito con una tuta color crema e armato di un grosso coltello in ciascuna mano, mentre tenta di colpire una giovane donna. Non è stato chiarito se quest’ultima sia rimasta ferita.

Tra i protagonisti dell’intervento c’è Mohamed-Ali Bouhadjar, 26 anni, che ha ripreso la scena con il cellulare e ha raccontato a Reuters quanto accaduto. «Quando l’ho visto accoltellare una donna alla schiena ho iniziato a gridare: “Forza, fermiamolo!”. Diverse persone sono intervenute». Secondo il suo racconto, un passante ha lanciato una valigia contro l’aggressore, facendogli cadere i coltelli. A quel punto lui e altre persone sono riusciti a immobilizzarlo a terra fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

In un’altra parte del filmato si vede l’uomo già bloccato sull’asfalto dai passanti, con i due coltelli a poca distanza, su un attraversamento pedonale. Mentre era immobilizzato avrebbe pronunciato la frase: «È stato Allah a ordinarmelo».

Il ministro dell’Interno ha spiegato che l’arresto è stato formalmente eseguito da un agente di polizia fuori servizio, al quale ha rivolto un pubblico ringraziamento per il coraggio dimostrato durante l’intervento.

Le autorità non sono ancora riuscite a confermare l’identità dell’aggressore. Secondo Laurent Nunez, durante il fermo l’uomo avrebbe pronunciato frasi «incoerenti», rendendo al momento difficile comprendere il movente dell’attacco.

La Procura nazionale antiterrorismo francese ha fatto sapere che sta valutando se aprire un’indagine per verificare l’eventuale matrice terroristica dell’aggressione. Nel frattempo proseguono gli accertamenti della polizia per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e le motivazioni dell’uomo.